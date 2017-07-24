"تعليم دمياط": بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الإدارات التعليمية بدأت في تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى الاتفاق عليه مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للقضاء على الجهل وإعلان المحافظة بلا أمية بنهاية العام 2018.

وأوضح سويلم، في اجتماع عقده مع ناصر حماد مدير عام هيئة تعليم الكبار، اليوم الاثنين، أن الوزارة تقدم الدعم الكامل والتجهيزات المناسبة من قبل المديرية وعلى مستوى جميع الإدارات التعليمية لإنجاح المشروع.

وشارك وكيل الوزارة في البرنامج التدريبي "تنمية مهارات أعضاء المتابعة الميدانية"، في اليوم الأول لانعقاده، مؤكدًا على أن المتابع هو العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية، وعين وكيل الوزارة داخل المدارس، وأن الهدف الأساسي هو إنجاح العمل وليس تصيد الأخطاء، فضلا عن ضرورة التنزه عن الصغائر والخلافات الشخصية.

وتابع سويلم: "اللي هيكتب في تقريره كله تمام هيتحول للشئون القانونية ولازم نتابع تسليم الإيصالات مع التوجيه المالي أثناء دفع الطلاب للمصاريف، تجنبًا للمخالفات المالية"، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الفراغات داخل المدرسة من حيث المعامل والمكتبة.