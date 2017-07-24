السيسي: "أيوة أنا عارف إن المرتبات المفروض تزيد.. بس منين؟"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في معرض إجابته على تساؤل يخص وضع المعلم والتعليم: "عايز تقولي المفروض نزود المرتبات، أيوة أنا عارف بس منين؟"، مضيفًا: "أنا بطلب تعليم مختلف عشان يبقى عندنا فكر نقدي، طرح مفيد، طرح إيجابي، طرح هنستفيد منه، الفكرة هتكون إضافة لينا".

وتابع الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المنعقد اليوم الإثنين، بمحافظة الإسكندرية: "أنا سألت برة عن الحد الأدنى اللي ممكن يتصرف على الطالب من توفير مدرسة وصيانة المدرسة ومدرس وأنشطة وخدمات، قالولي 10 آلاف دولار سنوياً، فماتتألمش من كلامي ولا تزعل على حالي ولا حال بلدك، لأن إحنا مصممين نعبر".

وأردف الرئيس السيسي: "لو قولت فيه 18 مليون بيتعملوا هدفع ليهم كام في المتوسط لكل طالب نقول 10 آلاف جنيه في السنة، يعني محتاجين 180 مليار جنيه، في حين أن موازنة التعليم في مصر تقدر ما بين 60 لـ 70 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي:" إحنا بنيجي نقعد القعدة دي، عشان أشكيلكم وتشكولي، ونفضفض".​