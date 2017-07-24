السيسي: "عايزين نخرج برة دايرة العوز"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"اللي بيتكلم دلوقتي بيقول أنا عندي كهربا ومية لكن ماعنديش صرف صحي، أنا عندي 4700 قرية عشان أعملهم صرف صحي، محتاج كام؟"، مضيفًا: "تم توفير خدمة الصرف الصحي بالقرى بنسبة تصل 45%"، ولما بيبقى فيه إنجاز، مش أنا اللي أنجزته لكن إنتوا اللي أنجزتوه".

وتابع الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المنعقد اليوم الإثنين، بمحافظة الإسكندرية: "إحنا محتاجين نخرج من دايرة العوز، عوز الدولة، قدامنا خيارين إما نكافح ونصبر ونوصل بفضل الله سبحانه وتعالى أو إن إحنا نقول مافيش فايدة ونركن أو نعمل إيدينا كده".

وأردف الرئيس السيسي: "لما قولت للمصريين أشكركم أنجزتم وشرفتوني، أنا كنت أقر واقع، لما عملوا معايا كده إدوني فرصة أعمل ده لما عجز الموازنة أخلص عليه، لما الدين العام أقلل منه، هاقدر أزود موازنة التعليم والصحة"، متابعًا: "بس إزاي.. ببعض إنتوا دولة كبيرة وعظيمة".

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.