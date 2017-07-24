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هالة السعيد: الحكومة توفر 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمتوسطي ومحدودي الدخل

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مصراوي Masrawy

هالة السعيد: توفر 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمتوسطي ومحدودي الدخل

02:34 م الإثنين 24 يوليو 2017

هالة السعيد: الحكومة توفر 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمتوسطي ومحدودي الدخل

كتبت- نسمة فرج:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن الحكومة توفر حوالي 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، جاء ذلك خلال كلمتها التي القاتها في جلسة رؤية 2030 بمؤتمر الشباب في دروته الرابعة بمكتبة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح .

وأضافت وزير التخطيط أنه ضمن خطة مصر في 2030، تستهدف الدولة خلق جيل جديد من المدن في إطار رؤية التنمية للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية.

ويشارك فى الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب، أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح والإسكندرية، وتتم العملية التنظيمية للمؤتمر بشباب متطوعين دون تكليف الدولة أى مصروفات.

وتعقد خلال المؤتمر جلسات نقاشية بين الرئيس السيسى، والشباب المشاركين، كما يشارك فى الجلسات عدد كبير من وزراء الحكومة، والمفكرين، وعدد من رؤساء الأحزاب، ورؤساء النقابات، ورؤساء الجامعات، والمثقفين والصحفيين، وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويتضمن اليوم الأول جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس السيسي عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على "الإنترنت"، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية، ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية، ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.​

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