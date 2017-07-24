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بيدرو يعاني من كسور في الوجه بعد اصطدامه العنيف بأوسبينا

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بيدرو يعاني من كسور في الوجه بعد اصطدامه العنيف بأوسبينا بيدرو يعاني من كسور في الوجه بعد اصطدامه العنيف بأوسبينا

التحرير

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أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أن الإصابة التي تعرض لها لاعب تشيلسي بيدرو أسوأ بكثير مما كان يظن، وذلك حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من الشوط الأول من المباراة الودية أمام أرسنال والتي انتهت بفوز البلوز بثلاثية نظيفة في بكين، وذلك عقب اصطدامه العنيف بحارس المدفعجية ديفيد أوسبينا.

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وأوضح المدرب الإيطالي لوسائل الإعلام في سنغافورة أن اللاعب الإسباني يعاني من كسور في الوجه، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات من جديد بعد 10 أيام، حيث سيرتدي غطاء للوجه في المباريات المقبلة.

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التحرير

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