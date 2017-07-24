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كاسانو يعتزل كرة القدم للمرة الثانية في أسبوع

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كاسانو يعتزل كرة القدم للمرة الثانية في أسبوع كاسانو يعتزل كرة القدم للمرة الثانية في أسبوع

التحرير

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أعلن المهاجم الإيطالي أنطونيو كاسانو اليوم اعتزاله كرة القدم بعدما تراجع عن ذلك القرار الأسبوع الماضي بعد التوقيع لنادي هيلاس فيرونا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية.

وانضم لاعب ريال مدريد وإنتر وميلان وسامبدوريا وروما السابق لصفوف هيلاس فيرونا، قبل أن يطالب بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن اعتزاله كرة القدم، بعد مرور نحو عقدين من الزمان على بداية مسيرته الاحترافية.

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وأشار كاسانو إلى أن السبب وراء تراجعه عن اللعب مع هيلاس فيرونا وقراره الاعتزال من جديد يعود إلى ظروف عائلية، إلى جانب عدم شعوره بقدرته على تقديم المستوى العالي الذي تتوقعه الجماهير منه.

يذكر أن المهاجم الإيطالي تمكن من تسجيل 141 هدفًا طوال مسيرته مع الأندية، إلى جانب صناعته لـ109 أخرى.

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التحرير

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