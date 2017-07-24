ليفربول يناقش تطبيق فكرة «المدرجات الآمنة» في ملعب الأنفيلد

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يناقش نادي ليفربول مع جماهيره فكرة تطبيق المدرجات الآمنة في ملعب الأنفيلد، وهي التجربة التي طبقها نادي سيلتك الأسكتلندي بنجاح الموسم الماضي.

وتقوم فكرة المدرجات الآمنة على وضع ما يشبه سور حديدى أمام كل صف من المدرجات للسماح للجماهير بالوقوف دون أن يتعرض أي منهم لأذى إلى جانب إمكانية جلوسهم حسب الرغبة.

وتوجد مساحة أمام كل مقعد قبل وضع ذلك السور الحديدي، الذي يعمل على حماية الجماهير من السقوط على المدرجات السفلي عند الاحتفال بالأهداف، كما يقلل من التكدس الجماهيري في كل صف من مدرجات الملعب، كما يوفر مرورا آمنا للجماهير بين المدرجات.

وتنص قوانين الاتحاد الإنجليزي على وجود مقاعد بكل ملاعب الأندية، وذلك عقب كارثة هيلزبره التي أودت بحياة 96 فردًا من جماهير ليفربول في عام 1989 بسبب التدافع الجماهيري وعدم وجود مقاعد في تلك الفترة.

وناقش ليفربول تطبيق تلك الفكرة مع رابطة "روح شانكلي" وهو اسم المجموعة غير الرسمية لجماهير ليفربول، حيث قرر النادي مناقشة تلك الفكرة مع الجماهير باعتبارهم أقرب الأشخاص الذين عاصروا مأساة هيلزبره.

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وطرح النادي تلك الفكرة للتصويت عبر الإنترنت حتى يوم 28 من الشهر الجاري، حيث أعربت بعض الجماهير عن قلقها من تطبيق تلك الفكرة خوفًا على أرواح الجماهير بعد السماح لهم بالوقوف من جديد.

وأوضح نادي ليفربول أنه سيستمع إلى آراء الجماهير ومن ثم سيقرر تطبيق الفكرة من عدمها بعد الحصول على موافقة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي وضع قواعد محددة للملاعب بعد كارثة هيلزبره.

وبدورها خاطبت رابطة الدوري الإنجليزي جميع الأندية الـ20 لمعرفة رأيها بشأن تجربة تلك الفكرة، وأعرب وست بروميتش عن ترحيبه بالعمل في تطبيق تلك الفكرة.

ويوضح مقطع الفيديو التالي فكرة المقاعد الآمنة التي تتيح للجماهير الوقوف بأمان دون التعرض لأي أذى: