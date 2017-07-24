الداخلية توقع الكشف الطبي على 3443 سجين وشرطي بوادي النطرون والعجوزة

كتب – علاء عمران وفتحي سليمان:

قالت وزارة الداخلية إن قطاع الخدمات الطبية التابع للوزارة وجه قوافل طبية لتوقيع الفحص الطبي على 3443 حالة متنوعة بمنطقة سجون وادي النطرون، ومديرية أمن السويس، ومستشفيات الشرطة بالعجوزة والإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، بأن ذلك يأتي حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان.

وضمت القافلة أطباء من مختلف التخصصات الذين تم إرسالهم إلى منطقة سجون وادي النطرون حيث استمر الفحص لمدة 4 أيام وتم توقيعه على 2309 سجيناً، وصرف أدوية لهم.

وفي السويس وقعت القافلة على 1074 حالة (26 شرطي، و80 مجند، و865 مواطن، و103 محتجز ومسجون بمراكز وأقسام الشرطة) وتم صرف الأدوية اللازمة لهم.

ووقعت مستشفى الشرطة بالعجوزة الكشف على 38 حالة متنوعة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب، كما فحصت القافلة 22 حالة متنوعة وصرفت الأدوية لهم بمديرية أمن الإسكندرية.

أشارت الداخلية إلى أن جهودها مستمرة في توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.