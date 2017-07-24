أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استبعاد مدير الشئون المالية بـ"صحة دمياط" من منصبه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استبعاد مدير الشئون المالية بـ"صحة دمياط" من منصبه

02:24 م الإثنين 24 يوليو 2017

دمياط – محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بمديرية الصحة في دمياط عن صدور قرار باستبعاد محمد الشعراوي، مدير الشئون المالية عن منصبه وتعيين آخر بدلًا منه، وهو القرار الذي اتخذه الدكتور رمضان الخطيب، وكيل الوزارة، عقب زيارة الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى دمياط قبل أيام.

وقال المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، إن أقرب المرشحين للمنصب هو المدير المالي والإداري للمديرية، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور جمال الزيني وكيل مديرية الصحة، أن خطة العمل التي يتبعها الأطباء في المرحلة الجديدة تقتضي منافسة بقية مديريات الوزارة خصوصًا فيما يتعلق بالطب الوقائي.

ولفت "الزيني" إلى أن وفد الوزارة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، تفقد عددًا من أماكن تقديم الخدمة الصحية، ووجه ملاحظات مختلفة لبعض المستشفيات، كما قدم الشكر لمدير المعمل المشترك بالمحافظة، الدكتور محمد كرد، وأشاد بإدارة مستشفى الحميات لحصولها على المركز الثالث لمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية.

وبيّن وكيل المديرية، أن فرق مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية في الإقليم حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظات في مكافحة العدوي منذ بدء العمل بالاعتماد في التقييم الحديث للمكافحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إقالة مديرة مستشفى فرشوط المركزي بقنا لإغلاق وحدة الكلى الصناعي

    أخبار

  • ضبط أدوية محظورة ومنتهية الصلاحية في صيدليتين ببني سويف

    أخبار

  • بالصور.. فحص 1139 مريضا في قافلة طبية بالمنوفية

    أخبار

  • زاول المهنة في عيادة خاصة.. مدرس التربية "طبيب مخ وأعصاب" بالمنيا

    أخبار

إعلان

966c7585a5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)