استبعاد مدير الشئون المالية بـ"صحة دمياط" من منصبه

دمياط – محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بمديرية الصحة في دمياط عن صدور قرار باستبعاد محمد الشعراوي، مدير الشئون المالية عن منصبه وتعيين آخر بدلًا منه، وهو القرار الذي اتخذه الدكتور رمضان الخطيب، وكيل الوزارة، عقب زيارة الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى دمياط قبل أيام.

وقال المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، إن أقرب المرشحين للمنصب هو المدير المالي والإداري للمديرية، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور جمال الزيني وكيل مديرية الصحة، أن خطة العمل التي يتبعها الأطباء في المرحلة الجديدة تقتضي منافسة بقية مديريات الوزارة خصوصًا فيما يتعلق بالطب الوقائي.

ولفت "الزيني" إلى أن وفد الوزارة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، تفقد عددًا من أماكن تقديم الخدمة الصحية، ووجه ملاحظات مختلفة لبعض المستشفيات، كما قدم الشكر لمدير المعمل المشترك بالمحافظة، الدكتور محمد كرد، وأشاد بإدارة مستشفى الحميات لحصولها على المركز الثالث لمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية.

وبيّن وكيل المديرية، أن فرق مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية في الإقليم حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظات في مكافحة العدوي منذ بدء العمل بالاعتماد في التقييم الحديث للمكافحة.