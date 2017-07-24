بالصور.. محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة المياه الجوفية في منازل "أبو هلال"

المنيا- ريمون الراوي:

كلّف عصام البديوي، محافظ المنيا، رئيس مدينة المنيا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ببحث أسباب الشكوى المقدمة من قاطني شارع الصفا والمروة بمنطقة أبو هلال جنوبي المنيا، والذين يعانون من مشكلة تزايد المياه الجوفية داخل وخارج منازلهم، ما تسبب في تآكلها وتصدعها.

ووجه "البديوي" بالدفع بسيارات لكسح المياه من المنطقة بالكامل، حفاظًا على حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المشكلة نهائيًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ، صباح اليوم الإثنين، لتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة إيجاد آليات لحل مشكلاتهم، وذلك عقب عرضها على إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بتشغيل الوحدة الصحية بإحدى قرى مركز ومدينة ملوي وتكليف أحد الأطباء، للعمل بها، وتوفير دفاتر لتسجيل المواليد والوفيات، إذ تقدم العديد من الأهالي بشكوى من المشقة التي يواجهونها في الوصول إلى وحدة صحية بالقرى المجاورة رغم وجود حدة صحية جديدة بقريتهم.

ووافق المحافظ خلال اللقاء، على صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية من صندوق خدمات المحافظة، للعلاج وتحمل أعباء الحياة، موجهًا إدارة خدمة المواطنين بإجراء بحث ميداني لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات مالية لتحمل نفقات العلاج ومواجهة صعوبات الحياة.

وأكد المحافظ منح تراخيص بإقامة كشك لــ2 من المواطنين الذين تقدموا بطلبات ترخيص أكشاك ليكون بمثابة رزق لهم ولإعانتهم على ظروف المعيشة الصعبة على أن تكون هذه الأكشاك بإحدى القرى أو بأطراف المدينة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ببحث كافة الطلبات المقدمة والخاصة بالنقل أو الانتداب أو الحصول على إجازات دون مرتب في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ انه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال هذه اللقاءات، لتلبية مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تهدف لوضع الحلول العاجلة بكل شفافية ومصداقية، مشددًا على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى مشاكلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورًا.