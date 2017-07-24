وزيرة التخطيط: نستهدف إنتاج غاز طبيعي بنسبة 100% بحلول العام المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي، إن الدولة تعمل حالياً على تغطية الاحتياجات المحلية من السلع الإسترايتجية، مثل القمح، والأرز، من خلال خطة متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%.

وأضافت السعيد، خلال الكلمة التي ألقتها في فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المنعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظة الإسكندرية، الإثنين، أننا بحاجةٍ إلى قاعدة للتوسع في الإنشاء الزراعي تحتاج إلى منظومة للتجارة الداخلية، وزيادة عمل المناطق اللوجيسيتية، مضيفةً: "ده هيفيدنا في إنه هيضاعف المعروض في المنافذ، وهيقلل الفاقد، فضلًا عن توفير عمل في هذا القطاع، وهو ما يستلزم الاهتمام بملف الطاقة".

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة، خلال الكلمة، إلى أن الكمية المنتجة من الغار الطبيعي بلغت 82%، لافتةً إلى أنه من المستهدف الوصول لـ 100% بحلول العام المقبل.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.