طارق شوقي: 28 مدرسة يابانية تبدأ العمل خلال أيام

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر فتح 28 مدرسة يابانية في مصر خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه جرى إرسال 40 معلما إلى اليابان لتدريبهم على طرق التدريس في المدارس.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في جلسة رؤية مصر 2030 بمؤتمر الشباب في دورته الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن شوقي خلال كلمته، تعاون وزارته مع جامعة كامبريدج للحصول على منهج الدراسة الخاصة بهم وتعميمه في عدد من المدارس وأهما مدارس النيل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى بناء 100 ألف فصل دراسي خلال عامي 2017 و 2018 للقضاء على كثافة الطلاب.

ويشارك فى الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب، أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح والإسكندرية، وتتم العملية التنظيمية للمؤتمر بشباب متطوعين دون تكليف الدولة أى مصروفات.

وتعقد خلال المؤتمر جلسات نقاشية بين الرئيس السيسى، والشباب المشاركين، كما يشارك فى الجلسات عدد كبير من وزراء الحكومة، والمفكرين، وعدد من رؤساء الأحزاب، ورؤساء النقابات، ورؤساء الجامعات، والمثقفين والصحفيين، وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويتضمن اليوم الأول جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس السيسي عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على "الإنترنت"، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية، ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية، ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.