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والدة "ياسين" تكشف لمصراوي تفاصيل رحلة نجلها لجمع شكاوى الشباب

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مصراوي Masrawy

والدة "ياسين" تكشف لمصراوي تفاصيل رحلة نجلها لجمع شكاوى الشباب

02:03 م الإثنين 24 يوليو 2017

يستقبل الشاب ياسين ياسر الزغبي

كتبت - ياسمين محفوظ:

على دراجة هوائية، ودون أي تجهيزات خاصة، قضى ياسين ياسر الزغبي، عدة أيام، متجولا بين عدة محافظات، بحثا عن هدف وحيد، هو جمع أحلام وطموحات شباب جيله، لينقلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشاب المنعقد حاليا في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من أن ياسين فقد إحدى ساقيه في حادث قبل عدة سنوات، فإن ذلك لم يمنعه من التجول على دراجة لمدة أسبوع بين المحافظات، وقالت والدته السيدة سلوى البسطامي، إن ابنها تجول بين عدد من المحافظات والمدن والقرى لسماع وتجميع آراء وطلبات الشباب لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة افتتاح مؤتمر الشباب.

وأضافت والدة ياسين في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": بعد الترحيب الحار من جانب الرئيس السيسي والحاضرين بابنى ياسين، بعد عرض منظمي المؤتمر الفيلم الذي يوثق رحلته وينقل صورة من الواقع لأحلام عدد كبير من شباب المحافظات.

وبدموع الفرح، قالت إن فكرة هذه الجولة التي شاهدها الملايين على الهواء خلال حفل الافتتاح كانت تراود ياسين فترة طويلة، وناقشها في أحد البرامج التليفزيونية، ورغم أن ياسين تعرض لحادث في قدمه في الحادية عشر أثناء سباحته في شرم الشيخ، نتيجة إهمال شخص كان يقود "بدال بحري"، إلا أن ذلك لم يمنعه من قيادة الدراجة لمسافات طويلة ليلتقي الشباب والمواطنين من كافة الفئات.

واستطردت أنها ووالده زرعوا في ياسين الإرادة والتحدي والإيجابية وأن منظمي المؤتمر حين عرضت عليهم الجولة رحبوا بشدة، وأصر ياسين على أن يقوم بالجولة على دراجته دون أي تجهيزات خاصة لأنه كان يريد أن يكون مواطن عاديا وسط الشباب.

وأعربت والدة ياسين عن سعادتها الغامرة بتكريم الرئيس لابنها حيث استقبله بالأحضان وقبله تقديرا للدور الذى قام به وأوضحت أن ياسين أنهى دراسته الثانوية هذا العام، في إحدى المدارس الفرنسية ويحلم بأن يدرس القانون في إحدى الجامعات بالداخل أو الخارج.

وطالبت والدة ياسين، الشباب، أن بقوموا بدور أيجابى وفعال تجاه بلدهم، ولا يترددوا في تقديم أي جهد أو فكرة من شأنها أن تساعد في بناء هذا الوطن، حتى ولو كانت بقليل من الجهد.

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مصراوي Masrawy

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