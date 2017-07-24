وزيرة التخطيط: انخفاض نسبة البطالة لـ 12% بتوفير 828 ألف فرصة عمل

كتبت- عايدة رضوان:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي، إن كل عام يشهد ما بين 650 ألف إلى 750 ألف خريج، لافتةً إلى أن نسبة البطالة انخفضت بنسبة 0.8%، حيث كانت تسجل 12.8% فيما تسجل حالياً 12%، ما يعني توفير 828 ألف فرصة عمل نتيجة التوسع في الاستثمارات.

وأضافت السعيد، خلال الكلمة التي ألقتها بفعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام بمحافظة الإسكندرية، الإثنين، أن رؤية مصر 2030، وكل الرؤى طويلة المدى تكون عبارة عن وثائق حية "بنرجعلها ونقيمها بناءً على المتغيرات المحلية والدولية اللي ممكن نواجهها، وبناءً عليه بيتم الالتفات إلى القضايا الهامة".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن القضية التي يجب التوقف عندها هي النمو السكاني، لافتةً إلى أن النمو السكاني يأكل ثمار التنمية، والبشر ثروة ولكن هذه الثروة يجب أن نوفر لها الموارد والخدمات اللائقة كي تحيا حياة لائقة وكريمة.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.​