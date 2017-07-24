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الحكومة: التعديات على الأراضي الدولة من الأغنياء بلغت 80%

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مصراوي Masrawy

: التعديات على الأراضي الدولة من الأغنياء بلغت 80%

01:51 م الإثنين 24 يوليو 2017

الحكومة: التعديات على الأراضي الدولة من الأغنياء بلغت 80%

مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا يرد فيه على التساؤلات التي أُثيرت حول عدة موضوعات خلال الفترة الأخيرة، من ضمنها أحداث جزيرة الوراق.

وقالت الحكومة في تقريرها، ردًا على السؤال المتعلق بهل سيتم معاقبة أهالي الوراق الذي قاموا بأعمال عنف؟، إنه في إطار القانون تؤكد الدولة أن الوقوف في وجه القانون وأجهزة الولة وقوات إنفاذ القانون بما يعطل إنفاذ القانون برفع السلاح يُعد أمرًا في منتهى الخطورة ويؤدي إلى فوضى تضر بالمواطن والسلم الاجتماعي.

وردًا على سؤال لماذا يتم تطبيق القانون على فقراء الوراق فقط؟، أوضح التقرير أنه لا توجد استثناءات في القانون والدولة لا تحابي أحد والمتابع لتقارير إزالة التعديات خلال الأونة الأخيرة سيجد أنها موجهة بنسبة كبيرة قد تبلغ 80% إلى المتعدين على أملاك الدولة من الأغنياء،وهم من سيقومون بالاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق وسلب المواطنين لملكيتهم العامة بوضه اليد.

وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة، أكد التقرير أنه سيتم وضع الأمر قيد التحقيق ومن يثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرادع في إطار القانون.

 

وكانت اشتباكات نشب بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن المُكلفين بإزالة التعديات على نهر النيل، الأسبوع الماضي، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين.​

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