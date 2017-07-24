بعد وصوله بالعجلة.. السيسي يستقبل ياسين الزغبي بمؤتمر الشباب (فيديو)

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر لياسين الزغبي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي قاد دراجته الرياضية، ليجوب بها محافظات غرب الدلتا، لجمع طلبات وشكاوى، الأهالي والمواطنين، لإيصال أصواتهم للرئيس السيسي، من خلال مؤتمر الشباب.

قال الشاب صاحب المبادرة: "عمري ما حضرت مؤتمر من مؤتمرات الشباب، وكنت دايمًا بقرا ملخص الأخبار زي أي حد.. لكن لما لقيت المؤتمرات مكملة عرفت أن الموضوع بجد، والريس عايز يسمع صوتنا بجد، وقررت أني لازم أشارك وأوصل صوت الشباب اللي خارج القاعات لداخل القاعات".

يذكر أن فعاليات اليوم الأول تتضمن جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على الإنترنت، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.

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ويشارك فى المؤتمر 1300 شباب، ويستمر حتى 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.