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الإحصاء: 16% ارتفاعًا فى عمليات البناء والتشييد للقطاع العام خلال 2016

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الإحصاء: 16% ارتفاعًا فى عمليات البناء والتشييد للقطاع العام خلال 2016 الإحصاء: 16% ارتفاعًا فى عمليات البناء والتشييد للقطاع العام خلال 2016

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة ما تم تنفيذه من عمليات التشييد والبناء بواسطة شركات القطاع العام/الأعمال العام، بلغ 23.9 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 20.6 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 16.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام /الأعمال العام عام 2015/2016، والتى أصدرها اليوم ،الإثنين، أن إجمالى قيمة المباني السكنية بلغ 2.5 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل2.4 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 5.7 %، لافتًا إلى قيمة المبانى الصـحية والتى بلغت قيمتها 302.3 مليون جنيه عام 2015/2016، مقابل 306.0 مليون جنيه عـام 2014/2015 بنسبة إنخفاض قدرها 1.2%.

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وأوضح جهاز الإحصاء أن إجمالى قيمة المبانى التعليمية، بلغ 533.3 مليون جنيه عــام 2015/2016، مقابل 389 مليون جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 37.3%، فيما بلغ إجمالى قيمة الطرق والكبارى والأنفاق 8.7 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 7.8 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 12.4%.

وبلغ إجمااي قيمة محطات وشبكات المياه 3.3 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 2.9 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 14.2%، بينما بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات المجارى 4.9 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 3.6 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 34.9%.

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