نواب الطالبية يفشلون والعمرانية ينجحون في تقييم سكان الدائرة على «فيسبوك»

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تعرض نواب دائرة الطالبية والعمرانية لموجة من النقد الحاد، من قبل سكان دوائرهم على نائبي المنطقة أحمد سميح ومحمد علي عبد الحميد، على خلفية ما قدمه كلاهما من خدمات للمنطقة.

وشن السكان هجوما حادا وصل إلى حد التطاول على النائبين عبر الصفحة الرسمية لشبكة العمرانية الإخبارية التي نشرت صور نواب دائرتي الطالبية والعمرانية أحمد سميح ومحمد علي عبد الحميد وإيهاب منصور ومحمد فؤاد، في إطار استفتاء لتقييم أداء النواب الأربعة.

وفور نشر الصور مصحوبة بتعليق «ما تقييمك للنائب؟»، انهالت التعليقات الغاضبة على أداء النواب، وصاحبها عدد من الاتهامات دارت أغلبها حول إهمال مشكلات الدائرة والبعد عن معاناة المواطنين.

النائب أحمد سميح عضو ائتلاف دعم مصر كان صاحب نصيب الأسد من الهجوم، الذي دار أغلبه حول دفاعه المستميت عن «سعودية جزيرتي تيران وصنافير»، ودون أحد سكان الدائرة يدعى عمرو سعد تعليقا يقول: «أولا هو الحاجة الوحيدة اللي بيعملها يحضر أفراح الكونيسة بالجلابية وشكرا، ولا هيعمل حاجة كفاية إنه راصف الشارع اللي فيه البيت بتاعه».

وكتب كريم: «أحمد سميح مين يا جدعان، أقسم بالله لغاية من أربع أيام ماكنتش عارف مين مع محمد علي عبد الحميد، أحمد سميح بتاع بيع جزر معروفة»، وكتب سيد جاد الله: «حضرتك وافق على بيع تيران وصنافير، وده أجمد إنجاز للسادة نواب البرلمان».

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أما النائب محمد علي عبد الحميد عضو ائتلاف دعم مصر، فتعرض لهجوم من سكان الدائرة، حيث علق أحدهم ويدعى رجب عيسى، مستنكرا دور النائب بالقول: «الناس اللي بتقول ماعملش لا عمل بقى، 1- يافطة هو وأحمد سميح في كل مناسبة (رمضان - عيد)، 2- دعوة للبطولة الرمضانية في مركز شباب الكونيسة، 3- بناء عمارة في عز الدين عمر على مركز تبع القوات المسلحة، إزاي بق ماعملش حاجة؟».

أما نائبا العمرانية فكان الهجوم أقل حدة عليهما، حيث انقسم المعلقون حول أداء النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، وقال أحمد سيد: «المهندس إيهاب أداؤه البرلماني ممتاز، ولم أكن أتوقع أيضا الأداء الخدمي على مستوى الدائرة»، وكتب عصام علي: «هو في وادي والشعب في وادي آخر، روح الشارع اللي ساكن فيه هتلاقيه زي الفل والخدمة فوق الممتازة، روح شارع آخر هتلاقيه زي الزفت».

أما النائب محمد فؤاد الذي تقدم باستقالته مؤخرا من البرلمان فجاءت أغلب التعليقات إيجابية، بل طالبه البعض بالتراجع عن استقالته، إلا أن الغريب في الأمر أن النائب نفسه دون على تقييمه على الصفحة معلقا: «لست راضيا عن أدائي لأنه لا يتناسب مع ما وضعته في برنامجي الانتخابي ولا يحقق طموحي، ولست راضيا عن محصلة الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان في مجمله، لأن المطلوب أكثر من ذلك بكثير، ولست راضيا عن سير العملية النيابية بشكل عام، وهذا من ضمن الأسباب التي دفعتني لتقديم استقالتي من البرلمان الشهر الماضي».