عضو «كبار العلماء»: غدًا نجتمع لرفض الانتهاكات ضد المسجد الأقصى

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دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ غدًا الثلاثاء، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى محاولات الاحتلال الصهيوني المستمرة تهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك ومساعي السيطرة عليه، ودور علماء الأمة في التصدي لهذه الانتهاكات بحق ثالث الحرمين وأولى القبلتين.

من جهته قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأزهر الشريف يعمل وبقوة جنبًا إلى جنب الدولة المصرية من أجل وقف الانتهاكات ضد الأقصى، مؤكدًا أن اجتماع الهيئة الطارئ سيتناول التباحث حول الانتهاكات ضد الأقصى، ومساعى قوات الاحتلال بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد.

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وأشار مهني لـ"التحرير" إلى أن المسجد الأقصى ليس ملكا للفلسطينيين فحسب، بل إنه إرث عظيم لجموع المسلمين فى شتى بقاع العالمين العربي والإسلامى.

وتابع: "هيئة كبار العلماء، باعتبارها أعلى هيئة علمية فى الأزهر الشريف، رأت أنه من الواجب الديني، ضرورة عقد اجتماع طارئ بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشددا على أن الهيئة تعتزم أن تخرج ببيان للاجتماع يحمل الرفض والاستنكار الشديد لما يحدث للأقصى من انتهاكات على يد قوات الاحتلال".