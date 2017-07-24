بالصور- على طريقة "صايع بحر".. شاب يبيع هدايا خطيبته في الشارع

كتب- علي أحمد:

تحول المشهد الشهير للفنان أحمد حلمي في فيلمه "صايع بحر" وهو يبيع هدايا لخطيبته التي تركته، إلى واقعة حقيقية بطلها شاب من الإسماعيلية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور نشرتها إحدى الصفحات على "فيسبوك" لشاب قرر بيع هدايا خطيبته بعدما تركته وارتبطت بآخر.

ونشرت صفحة "الإسماعيلية 2050"، صوراً أظهرت قيام شاب بوضع الهدايا التي كان أحضرها لخطيبته على مدار 3 سنوات ونصف، ووضعها على سيارته عارضاً إياها للبيع بأحد شوارع الإسماعيلية.

وكتب الشاب على السيارة عبارة "هدايا خطيبتي للبيع"، فيما ذكرت الصفحة أن الشاب كان خاطباً لفتاة على مدار 3 سنوات ونصف، إلا أنها تركته بعد أن تقدم لها آخر، ليقرر الشاب بيع كل الهدايا التي أحضرها لها طوال مدة الخطوبة.

ورغم أن الصور لاقت العديد من التعليقات الساخرة، إلا أن تعليقات أخرى استهجنت هذا التصرف الذي اعتبره البعض تشهيراً بالفتاة، التي ذكرها الفتاة باسمها.