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بالصور.. محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة

01:31 م الإثنين 24 يوليه 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

كرم الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، أوائل الثانوية العامة، والمتميزين في الأنشطة التربوية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم.

وقدم المحافظ خالص تهانيه للطلاب المتفوقين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تفوقهم العلمي بالمرحلة الجامعية، معربًا عن أمنياته القلبية لهم بدوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تألوا جهدًا في دعم ورعاية أبناءها المتفوقين دراسيًا وعلميًا والمتميزين في كافة المجالات بوصفهم سواعد التنمية في المستقبل، مشيرًا إلى أن التكريم يُعد بمثابة حافز معنوي له مردود إيجابي لمواصلة مشوار التفوق، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتنمية الهوايات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية لدى الطلاب واستغلال طاقاتهم الإبداعية بشكل يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وفي نهاية الاحتفال، كرم المحافظ 36 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والأول على مدرسة النور للمكفوفين، وتكريم 34 من الطلاب لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الأنشطة التربوية، و16 معلمًا ومدير مدرسة لتميزهم وتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الأنشطة المختلفة.

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