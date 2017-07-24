إنشاء نصب تذكاري لشهداء محافظة الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، إنشاء نصب تذكاري لكافة الشهداء من أبناء المحافظة منذ حروب 1967 و 1973 وما بعدها وضحايا العمليات الإرهابية من الجيش أو الشرطة، وكل الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر لاختيار تصميم مناسب ومعبر للنصب كما يجري دراسة اختيار موقع متميز لإقامته وتنصيبه في المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى طرحه لمقترح إقامة نصب تذكاري لكافة الشهداء من أبناء المحافظة خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت مؤخرًا وتم خلالها اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن المجلس التنفيذي وافق بالإجماع على هذا المقترح، ويجري التنسيق مع الدكتور صالح عبدالمعطي، أستاذ الجرافيك وعميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر لاختيار التصميم الأمثل والمناسب للنصب التذكاري، وموقعه المتميز بالمحافظة.

وقال الدكتور صالح عبدالمعطي، أستاذ الجرافيك وعميد كلية السياحة والفنادق الحالي بالأقصر، إن مبادرة إنشاء نصب تذكاري للشهداء بالأقصر، تأتي في إطار الأهمية الاجتماعية والشعبية والتي من شأنها تعزيز المفاهيم الوطنية التي تبرز قيمة التضحية التي قدمها هؤلاء الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنهم وجعلها راسخة في ذاكرة الأجيال الحالية والقادمة خاصة النشء والشباب.

ولفت إلى أنه يتم دراسة عدة مقترحات لإقامة النصب منها، مقترح إقامته في إحدى المساحات الخضراء المقابلة لطريق الكباش بالمدخل الشمالي لمدينة الأقصر، ليكون قريبًا من المنابع الحضارية والتاريخية لمدينة الأقصر وليصبح شكلًا حضاريًا جديدًا يحمل قيمًا وطنية واجتماعية للأجيال القادمة.

وأعلن المحافظ إطلاق اسم الشهيد "طارق محمد"، ابن منطقة نجع الجسور، بمدينة الطود على مدرسة نجع الجسور الابتدائية ليكون اسمها مدرسة الشهيد طارق محمد بدلًا من مدرسة نجع الجسور تخليدًا لذكرى الشهيد.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد طارق عبدالعليم، ابن نجع السبتية، بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، على مدرسة الكرنك الابتدائية، ليصبح اسمها مدرسة الشهيد "طارق عبدالعليم"، عرفانًا للتضحية التي قدمها فداءً للوطن.