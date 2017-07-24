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ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة في حملة أمنية بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة في حملة أمنية بالإسماعيلية

01:27 م الإثنين 24 يوليو 2017

ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة في حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نجحت حملة أمنية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات مفادها حيازة "محمد. ح ع"، صاحب مطعم، كمية من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبتفتيشه، ضُبطت كمية من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، بلغت حوالي 120 كيلو من اللحوم المفرومة، و40 عبوة كفتة برجر، و20 كيلو دهون.

كما ضُبط "ح.س.ف"، عامل بمشروع البوتاجاز، مقيم الشهداء، لبيعه أسطوانات الغاز بأزيد من السعر، و"أحمد.م.ب"، صاحب سوبر ماركت، لعدم إعلانه عن الأسعار.

ولعدم حمل شهادة صحية، جرى ضبط كلٍّ من: "عبدالرحمن. أ.س"، عامل بمحل عصائر، و"شريف.م. ج"، عامل بسوبر ماركت، مساكن الهيئة.

حُررت المحاضراللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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