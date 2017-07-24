رئيس الوزراء لمصراوي: لا نية لرفع أسعار الوقود مجددا

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لا نيه لرفع أسعار الوقود مجددا.

ووصف إسماعيل، مؤتمر الشباب الرابع المنعقد حاليا في محافظة الإسكندرية بالناجح والموفق، وأن المؤتمر سيستعرض استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠، وجهود الدولة في الاصلاح الاقتصادي من خلال الجلسة المخصصة لها

وتعقد خلال المؤتمر جلسات نقاشية بين الرئيس السيسى، والشباب المشاركين، كما يشارك فى الجلسات عدد كبير من وزراء الحكومة، والمفكرين، وعدد من رؤساء الأحزاب، ورؤساء النقابات، ورؤساء الجامعات، والمثقفين والصحفيين، وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، وأعلن افتتاح الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب بمشاركة أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح والإسكندرية، وتتم العملية التنظيمية للمؤتمر بشباب متطوعين دون تكليف الدولة أى مصروفات.

ويتضمن اليوم الأول جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس السيسي عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على "الإنترنت"، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية، ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية، ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.