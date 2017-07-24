للمتخلفين.. تعرف على طريقة تحديث بيانات البطاقات التموينية

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة شكلت لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية لتلقي طلبات المتخلفين عن تحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك عقب غلق باب تلقي الطلبات منتصف يوليو الجاري، بعد فتح الباب تحديث البيانات لثلاثة أشهر تقريبًا لتحديث بيانات 19 مليون مواطن مقيدين بـ 4.5 مليون بطاقة.

وأعلن سويد، في تصريح لمصراوي، أن تحديث البيانات للمتخلفين يقتصر على مديريات التموين بواقع مديرية في كل محافظة، لافتًا إلى أنه تم غلق التحديث عن طريق الموقع الإلكتروني والمكاتب التابعة لهيئة البريد المصري.

وتتضمن الأوراق المطلوب إرفاقها لتحديث بيانات البطاقات:"صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لباقي المستفيدين المقيدين على البطاقة، صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، وإيصال ماكينة صرف المقررات التموينية، والمثبت فيها كلمة (حدث بياناتك)"، ووضعها في ظرف وتسليمها إلى المكتب".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى أنه ما موعد محدد لغلق باب التحديث للمتخلفين، مناشدًا المواطنين المتخلفين التوجه إلى مديريات التموين التابعين لها لتحديث بيانات بطاقاتهم، تجنبًا لإيقاف عمل البطاقة التموينية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر منتصف يوليو الجاري تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية لاستقبال أوراق تحديث بيانات البطاقات التموينية للمتخلفين عن تحديث بياناتهم.

وقال المصيلحي، إن لجنة التظلمات سوف تستقبل الحالات الفردية التي تأخرت عن اللحاق بفترة التحديث التي امتدت لحوالي 105 أيام، وبدأت أول أبريل الماضي، وكان من مقرر الانتهاء منها نهاية يونيو الماضي إلا أن رئيس الوزراء مدة الفترة إلى 15 يوليو الحالي.

وأشار وزير التموين، إلى أن المديريات سوف تجمع الطلبات وترسلها للوزارة لتحديث البيانات بدون تحميل المستفيد أي رسوم في هذه الخدمة.​