شاهد أسمن سيدة بالعالم بعد أن فقدت 60 كيلو جراما من وزنها في شهرين (فيديو)

كتب- مصطفى المنشاوي وشيماء شلبي:

قال الدكتور نهاد حلاوة، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن إيمان عبد العاطي، أسمن سيدة في العالم كانت تزن في حدود 380 كيلو عند وصولها إلى المستشفى، معلنًا عن فقدها أكثر من6٠ كيلو من وزنها عبر المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الذي استمر لشهرين ولازال أمام أربعة مراحل من العلاج تشمل بعض العمليات الجراحية.

وأضاف حلاوة خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد بأبوظبي، أنه من المتوقع أن ينخفض وزن إيمان فى المرحلة الثانية من العلاج من 40 إلى 50 كيلو جراما، مضفًا ان المريضة تتناول طعامها بنفسها وجميع وظائف جسمها تعمل بشكل طبيعى ويتم إجراء العلاج الطبيعى لها وأصبحت تتحدث بشكل طبيعة.

وأضافت نهاد، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد بأبوظبي، إن إيمان جاءت إلى المستشفي بخرطوم معدة لتوصيل الطعام ولكنها حاليا تعتمد علي نفسها في بلع الطعام ويتم تقديم أربع وجبات يوميًا لها، معد لها خصيصًا ولتكون سهلة المضغ بسبب عدم وجود أسنان وضروس، مؤكدة أن جسمها يحتاج لهذه الوجبات لإعطائه الطاقة والحفاظ علي أعضائه الحيوية.

وحضرت أسمن سيدة فى العالم المؤتمر الصحفى كنوع من الدلالة على استقرار حالتها الطبية، وشارك فى المؤتمر السفير وائل جاد سفير مصر بالإمارات فى المؤتمر وعبر عن سعادته بالاهتمام بالمريضة والتعاون الثلاثى بين مصر والهند والإمارات ووجه السكر لإدارة المستشفى.