أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شاهد أسمن سيدة بالعالم بعد أن فقدت 60 كيلو جراما من وزنها في شهرين (فيديو)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاهد أسمن سيدة بالعالم بعد أن فقدت 60 كيلو جراما من وزنها في شهرين ()

01:26 م الإثنين 24 يوليه 2017

  • عرض 3 صورة

    d40ff0487b.jpg

  • عرض 3 صورة

    3f60d252c1.jpg

  • عرض 3 صورة

    99ad659bca.jpg

إعادة الألبوم

مصراوي ينشر أول صور لأسمن سيدة في العالم من مستشفى أبوظبي

الألبوم التالى

مصراوي ينشر أول صور لأسمن سيدة في العالم من مستشفى أبوظبي

كتب- مصطفى المنشاوي وشيماء شلبي:

قال الدكتور نهاد حلاوة، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن إيمان عبد العاطي، أسمن سيدة في العالم كانت تزن في حدود 380 كيلو عند وصولها إلى المستشفى، معلنًا عن فقدها أكثر من6٠ كيلو من وزنها عبر المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الذي استمر لشهرين ولازال أمام أربعة مراحل من العلاج تشمل بعض العمليات الجراحية.

وأضاف حلاوة خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد بأبوظبي، أنه من المتوقع أن ينخفض وزن إيمان فى المرحلة الثانية من العلاج من 40 إلى 50 كيلو جراما، مضفًا ان المريضة تتناول طعامها بنفسها وجميع وظائف جسمها تعمل بشكل طبيعى ويتم إجراء العلاج الطبيعى لها وأصبحت تتحدث بشكل طبيعة.

وأضافت نهاد، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد بأبوظبي، إن إيمان جاءت إلى المستشفي بخرطوم معدة لتوصيل الطعام ولكنها حاليا تعتمد علي نفسها في بلع الطعام ويتم تقديم أربع وجبات يوميًا لها، معد لها خصيصًا ولتكون سهلة المضغ بسبب عدم وجود أسنان وضروس، مؤكدة أن جسمها يحتاج لهذه الوجبات لإعطائه الطاقة والحفاظ علي أعضائه الحيوية.

وحضرت أسمن سيدة فى العالم المؤتمر الصحفى كنوع من الدلالة على استقرار حالتها الطبية، وشارك فى المؤتمر السفير وائل جاد سفير بالإمارات فى المؤتمر وعبر عن سعادته بالاهتمام بالمريضة والتعاون الثلاثى بين مصر والهند والإمارات ووجه السكر لإدارة المستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة