رئيس جامعة الأزهر يعلن الخريطة الزمنية لتنسيق القبول بالكليات

مصراوي Masrawy

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعة ستبدأ في ٦ أغسطس المقبل، على أن المرحلة الثانية عقب الإعلان عن نتيجة الدور الثاني بـ48 ساعة.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الإثنين بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، أن الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدور الأول يستطيعون التقدم لمكتب التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، بداية من ٦ أغسطس المقبل حتى الـ13 من الشهر نفسه، وتنسيق طلاب الشهادات المعادلة سيبدأ في الـ ١٣ أغسطس، حتى نهاية الشهر بالإدارة العامة لشئون التعليم بمدينة نصر.

وأوضح أن طلاب السنوات السابقة يستطيعون التقدم لمكتب التنسيق من ١٣ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس بالإدارة العامة لمكتب شئون التعليم بأمانتي طنطا وأسيوط، وذلك طبقًا للمنطقة الجغرافية الحاصل منها على الشهادة الثانوية، والتقدم للطلاب الراغبين في إعادة القيد من ١٣ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس، وذلك بالكلية المستنفذ منها الطالب أو الطالبة لمرات الرسوب.

ولفت إلى أن تقدم الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة، لشعبة الترجمة الفورية، سيكون من ١٣ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس، بكلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة لجميع المحافظات.

وأوضح، أن التقدم للطلاب المصريين لمكتب التنسيق، الحاصلين على شهادة تخصص القراءات من ١٣ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس مركزيا بكلية القرآن الكريم وعلومها بطنطا.​

