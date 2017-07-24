أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحصين 26 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحصين 26 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج (صور)

01:10 م الإثنين 24 يوليه 2017

  • عرض 8 صورة

    399b3a7c5c.jpg

  • عرض 8 صورة

    1c711ef482.jpg

  • عرض 8 صورة

    37d11a1d01.jpg

  • عرض 8 صورة

    b33c582b25.jpg

  • عرض 8 صورة

    0b9d0c1450.jpg

  • عرض 8 صورة

    0daa805fc0.jpg

  • عرض 8 صورة

    ea05198a56.jpg

  • عرض 8 صورة

    6aebfa6514.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية بسوهاج

الألبوم التالى

بالصور.. إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، استمرار حملات التحصين ضد الحمى القلاعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، ضمن الحملة القومية الثانية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف عبدالمنعم، أن الحملة تابعت أعمال لجان الترقيم والتسجيل والتحصين بمركز سوهاج، وشارك في حملة المتابعة والمرور إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بسوهاج ومعمل بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث قامت لجان التحصين بالمرور على قرى نجع الجمل بأولاد نصير، ونجع السمان بأولاد عزاز، ونينة الغربية بمركز سوهاج.

وشدد عبدالمنعم على مديرية الطب البيطري بضرورة تحصين جميع الماشية والأغنام بنطاق المحافظة، حفاظًا عليها ومنع إصابتها وحفاظًا على الثروة الحيوانية بسوهاج.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد البدري، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن عدد الحيوانات التي جرى تحصينها حتى الآن بلغ 26830 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام، مضيفًا أن الحملة تستهدف جميع مراكز وقرى المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 8 حالات تعدّ على أراضى زراعية في سوهاج

    أخبار

  • حملة لتحصين الماشية من الحمى القلاعية في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 20 حالة تعدِ علي الأرض الزراعية في سوهاج

    أخبار

  • 18 ألف طالب يؤدون امتحانات دور ثاني الإعدادية بسوهاج

    أخبار

إعلان

77c27d5c1b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)