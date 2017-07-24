تحصين 26 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج (صور)
تحصين 26 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج (صور)
01:10 م الإثنين 24 يوليه 2017
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بالصور.. إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية بسوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، استمرار حملات التحصين ضد الحمى القلاعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، ضمن الحملة القومية الثانية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأضاف عبدالمنعم، أن الحملة تابعت أعمال لجان الترقيم والتسجيل والتحصين بمركز سوهاج، وشارك في حملة المتابعة والمرور إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بسوهاج ومعمل بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث قامت لجان التحصين بالمرور على قرى نجع الجمل بأولاد نصير، ونجع السمان بأولاد عزاز، ونينة الغربية بمركز سوهاج.
وشدد عبدالمنعم على مديرية الطب البيطري بضرورة تحصين جميع الماشية والأغنام بنطاق المحافظة، حفاظًا عليها ومنع إصابتها وحفاظًا على الثروة الحيوانية بسوهاج.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد البدري، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن عدد الحيوانات التي جرى تحصينها حتى الآن بلغ 26830 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام، مضيفًا أن الحملة تستهدف جميع مراكز وقرى المحافظة.
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