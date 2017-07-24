تحلم بالغناء مع الهضبة وحصلت على 50 جنيها مكافأة.. 16 معلومة عن حفيدة «أم كلثوم»

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بفستان أنيق ومنديل طويل يزين يدها، أطلت أم كلثوم على المسرح فأطربت جمهورها بكثير من الأغاني التي جعلتها "كوكب الشرق" بلا منازع، وأصبحت صوت مصر القوي الذي لا يقدر على منافسته أحد رغم محاولات الكثيرين حتى الآن، ففي كل عام من خلال برامج المسابقات الغنائية تظهر عدة مواهب محاولة تقليد أم كلثوم وأداء أغانيها، ولكن دون جدوى، إلى أن كسرت "سناء نبيل" تلك القاعدة بإطلالتها المشابهة لأم كلثوم وصوتها أيضًا، وكانت المفاجأة أن كشفت عن هويتها بأنها حفيدة كوكب الشرق، فلا عجب أن تكون موهبتها بهذا الشكل..

ونستعرض فيما يلي عددًا من المحطات والمعلومات عن النجمة الواعدة المنتظرة لإكمال مشوار جدتها التي وصلت شهرتها إلى العالمية..

1- ولدت "سناء نبيل" بقرية "طماي الزهايرة" بمحافظة الدقهلية، وهي نفس مسقط رأس "أم كلثوم".

2- في المرحلة الإعدادية وتبلغ من العمر 14 عامًا.

3- صلة قرابتها بأم كلثوم بعيدة، حيث إن جدة "سناء" لوالدتها هي شقيقة "أم كلثوم"، وتعتبر والدة "سناء" وخالها هما آخر ورثة كوكب الشرق.

4- اكتشفت موهبتها في الغناء بينما كانت تبلغ من العمر 7 سنوات فقط، ولم تعط للأمر أهمية واكتفت بالغناء لنفسها.

5- شجعها والدها على الغناء، فبدأت مشوارها من مسرح قصر الثقافة في مدينة السنبلاوين.

6- بعد نجاحها ورؤية والدها للطموح في عينيها، أشار عليه البعض بالسفر إلى القاهرة لمقابلة المايسترو الشهير "سليم سحاب"، مكتشف المواهب الصغيرة، وهو ما حدث بالفعل.

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7- أعجب الموسيقار "سليم سحاب" بصوتها عقب الاستماع لها، وتبناها فنيا، وأكد أن مستقبلها سيكون مميزًا في عالم الغناء، وأنها ستصبح أفضل من أم كلثوم نفسها.

8- أول أغنية قدمتها "سناء" كانت "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق، وذلك حسبما ذكرته في أول ظهور إعلامي لها مع الإعلامي الشهير عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON E" في يناير الماضي.

9- بحثت عن فرصة للشهرة من خلال التقدم للدورة الثانية لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز"، مع لجنة التحكيم التي تكونت من نانسي عجرم وتامر حسني وكاظم الساهر، ولكنها خرجت في التصفيات الأولى.

10- رغم تأثرها بجدتها "أم كلثوم"، فإنها تغني أيضًا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والراحلة وردة الجزائرية، وأكدت في لقائها مع "عمرو أديب" أنها ستخرج من تلك العباءة قريبًا لتصنع شخصيتها الخاصة، قائلة: "لغاية وقت معين هاخرج من عباءة أم كلثوم وهيبقى ليا شخصيتي أنا سناء نبيل".

11- لا تنوي الاكتفاء بالموهبة فقط، ولكنها ستسعى إلى دراسة الموسيقى والتخصص فيها، حيث قالت في تصريحات صحفية سابقة لمجلة "روز اليوسف": "أحلم بأن أقوم بعمل الماجستير والدكتوراه في الموسيقى، لكن أخاف من الشهرة، وسوف أستمر تحت قيادة المايسترو سليم سحاب مثلي الأعلى".

12- سألها الإعلامي "عمرو أديب" حول رأيها في تقديم الأغاني الشعبية مثل "فرتكة فرتكة"، و"آه لو لعبت يا زهر"، ولكنها ردّت: "ماينفعش أقول حاجة زي كده، مش باسمع الحاجات دي أصلا"، ورغم ذلك فقد أدت أغنية "آه لو لعبت يا زهر" في أثناء استضافتها بأحد المواقع الإخبارية.

13- ورثت والدتها عن أم كلثوم بالطو ونظارتين وحقيبتين من الجلد الطبيعي، وتتفاخر "سناء" بذلك بين زملائها.

14- قالت في حوارها السابق مع "روز اليوسف" أنها لم تحفظ من أغاني أم كلثوم سوى 15 أغنية، مشيرة إلى أنها ترفض بعض أغاني كوكب الشرق، خاصة تلك التي بدأت بها لأنها غير قوية وغير جيدة من وجهة نظرها.

15- كشفت أن والدها أنفق عليها كثيرا من المال لتصل إلى ما هي عليه الآن، مؤكدة أنها لم تحصل على أي دعم مادي مقابل غنائها، وأشارت إلى أن أول مكافأة حصلت عليها من الغناء كانت 50 جنيهًا، أما أقصى مكافأة فوصلت إلى 300 جنيه، وفقًا لـ"روز اليوسف".

16- من الجيل الحالي تحلم "سناء" بالغناء مع الهضبة "عمرو دياب"، قائلة: "أنا أعشق أغنياته".