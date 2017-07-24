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تأجيل ودية ليبيا أمام منتخب المحليين 48 ساعة

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تأجيل ودية ليبيا أمام منتخب المحليين 48 ساعة تأجيل ودية ليبيا أمام منتخب المحليين 48 ساعة

التحرير

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أكد طارق السيد المدرب المساعد لمنتخب للمحليين، أن ودية الفراعنة وليبيا المقرر لها أول أغسطس تم تأجيلها 48 ساعة.

قال السيد لـ«التحرير»، إن المباراة كان مقررًا لها يوم 1 أغسطس لكن تم تأجيلها إلى 3 من نفس الشهر بناءً على طلب الجانب الليبي دون إبداء أسباب، موضحًا أن الجهاز الفني وافق على طلب ليبيا.

من جهته طلب مسئولو الإسماعيلي من الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، تأجيل انضمام لاعبي الدراويش لصفوف الفراعنة للمشاركة في دورة تبوك الودية.

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ولم يرسل مسئولو الإسماعيلي لاعبي الدراويش لمعسكر منتخب المحليين الذي انطلق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي المغرب الحاسمتين يومي 13 و18 أغسطس المقبلين بالإسكندرية والرباط، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين التي تستضيفها كينيا في يناير المقبل.

ويقام معسكر منتخب المحليين بأحد فنادق القوات المسلحة بمصر الجديدة، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب استاد القاهرة، ثم ينتقل المعسكر إلى الإسكندرية يوم 28 يوليو الجاري، استعدادًا لمباراته الودية أمام شقيقه الليبي يوم 3 أغسطس باستاد الإسكندرية، الذي يستضيف مباراته الأولى أمام المغرب يوم 13 أغسطس.

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التحرير

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