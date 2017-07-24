اتحاد الكرة يكشف الستار عن التصميمين المقترحين للشعار الجديد (صور)

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أعلن مسئولو اتحاد الكرة، عن التصميمين المقترحين للشعار الجديد للجبلاية، وشكله على قميص المنتخب الوطني وكذلك الأوتوبيس الخاص بالفراعنة، لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وقام مسئولو اتحاد الكرة بعمل استفتاء للجمهور لاختيار الشعار الأفضل، ليتم تحديد الشعار الجديد وفقًا لتصويت جماهير الكرة المصرية، وذلك عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يشار إلى أن المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، يستعد لمواجهة نظيره الأوغندي، يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، تليه أوغندا (4) وغانا (1)، والكونغو بلا رصيد.