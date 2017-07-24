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بالصور - صناديق القمامة تغلق شوارع سوهاج.. والمحافظ: "الكارو" السبب

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مصراوي Masrawy

بالصور - صناديق القمامة تغلق شوارع سوهاج.. والمحافظ: "الكارو" السبب

01:02 م الإثنين 24 يوليو 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

اشتكى عدد من مواطني محافظة سوهاج، من انتشار حاويات القمامة في منتصف الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية، ما أدى لوقوع متعددة نتج عنها وفيات وإصابات، بالإضافة إلى الاختناقات المرورية في أوقات الذروة، في تجاهل تام وغياب من مسئولي الوحدات المحلية.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تخلو فيه مدينة أو مركز بسوهاج، من تلك الظاهرة، بينما برر رؤساء الوحدات المحلية، وضع حاويات القمامة في نهر الطريق، دون وضعها على جانب الطريق بأن ذلك الوضع والمكان مناسب دون غيره لسيارة المكبس التي تأخذ القمامة من الحاويات، حتى يكون رفع القمامة سهلاً على موظفي وورديات حملات النظافة.

وبالرغم من تشديد محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع مستواها بالشوارع والميادين العامة في كافة المدن والمراكز والأحياء، وتزويد عدد حاويات النظافة في الشوارع للتغلب على إلقاء القمامة في الأرض حفاظاً على المظهر الحضاري للمدن، إلا أنه تجاهل إعاقة هذه الحاويات التي تم وضعها في مكان غير مناسب لحركة المرور.

وعن معاناة السائقين وأصحاب السيارات من حاويات القمامة المتواجدة بنهر الطرق قال حسونة إبراهيم، سائق سرفيس، إنه كان شاهدًا على وفاة سائق دراجة بخارية منذ عدة أشهر في حادث تصادم نهاية كوبري سوهاج العلوي، أمام إدارة الحماية المدنية بسبب صندوق قمامة يتوسط منزل الكوبري، مضيفًا أنه بعد وقوع الحادث أزال بعض الأهالي صندوق القمامة ووضعوه على جانب الطريق لمنع تكرار الحادث مرة أخرى.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي جاء مسئولي النظافة بالحي، ووضعوا الصندوق في وسط الطريق مرة أخرى.

مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، رفض ذكر اسمه، قال لـ"مصراوي"، إنه ليس في حسبان مسئولي الوحدة المحلية، المكان الذي توضع فيه حاويات القمامة، سواء يسبب إعاقة مرورية أو لا يسبب، مضيفًا أن رئيس الوحدة المحلية يمر على حاويات القمامة التي تعيق السيولة المرورية، دون اعتناء.

من ناحيته، قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه سيجري التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بوضع حاويات القمامة على جانب الطريق، حفاظًا على تحقيق السيولة المرورية بالشوارع، ومنعًا لوقوع حوادث بسبب مكانها الخاطئ.

وأضاف المحافظ أنه شدد على مسئولي شرطة المرافق بضبط عربات الكارو، التي يقوم قائديها بنبش صناديق القمامة المتواجدة بالشوارع، لتيسير حركة المرور والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المدن.

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مصراوي Masrawy

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