"تعليم القليوبية": التكنولوجيا أنقذتنا من حريق كنترول مدرسة "الشموت"

القليوبية – أسامة علاء الدين:

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تشكيل لجنة من المديرية، لفحص ملابسات الحريق المحدود، الذي وقع في حجرة كنترول صفوف النقل بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، وإحالة المقصرين للتحقيق.

وأكد "عجلان"، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن الحريق المحدود بحجرة الكنترول لم يؤثر على نتيجة الامتحانات التي أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، نظرًا لوجود نسخة إلكترونية بحوزة المدرسة والإدارة التعليمية.

وأضاف: "جارٍ حصر الخسائر، وكميات الأوراق والأجهزة التالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

كان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بنها، بتلقي بلاغ من إدارة الأمن الإداري بمديرية التربية والتعليم، بوقوع حريق محدود بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطر المعمل الجنائي والنيابة لتولي التحقيقات.