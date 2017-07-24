أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية": التكنولوجيا أنقذتنا من حريق كنترول مدرسة "الشموت"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية": التكنولوجيا أنقذتنا من حريق كنترول مدرسة "الشموت"

12:48 م الإثنين 24 يوليو 2017

حريق كنترول مدرسة "الشموت"

القليوبية – أسامة علاء الدين:

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تشكيل لجنة من المديرية، لفحص ملابسات الحريق المحدود، الذي وقع في حجرة كنترول صفوف النقل بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، وإحالة المقصرين للتحقيق.

وأكد "عجلان"، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن الحريق المحدود بحجرة الكنترول لم يؤثر على نتيجة الامتحانات التي أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، نظرًا لوجود نسخة إلكترونية بحوزة المدرسة والإدارة التعليمية.

وأضاف: "جارٍ حصر الخسائر، وكميات الأوراق والأجهزة التالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

كان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بنها، بتلقي بلاغ من إدارة الأمن الإداري بمديرية التربية والتعليم، بوقوع حريق محدود بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطر المعمل الجنائي والنيابة لتولي التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ٩٧.٦٤ ٪ نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالقليوبية

    أخبار

  • لعدم انضباطهما... إحالة ملاحظين في امتحانات إعدادية القليوبية للتحقيق

    أخبار

  • 40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية.. غدًا

    أخبار

  • إحالة 3 مسئولين بـ"تعليم الخانكة" للتحقيق في "تسريب امتحان الإنجليزي"

    أخبار

إعلان

1e637bbe21.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)