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الحوثيون يعلنون استهداف زورق حربي في الساحل الغربي لليمن

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون استهداف زورق حربي في الساحل الغربي لليمن

12:59 م الإثنين 24 يوليو 2017

الحوثيون يعلنون استهداف زورق حربي في الساحل الغربي لليمن

صنعاء ( د ب أ)
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الاثنين استهداف زورق حربي لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر موال لهم في القوات البحرية والدفاع الساحلي قوله "تم استهداف زورق لقوى العدوان (قوات التحالف العربي) في الساحل الغربي ما أدى إلى احتراقه".

وأشار المصدر إلى أن "الزورق الحربي كان في مهمة تشويش على الرادارات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي بقيادة .

في السياق نفسه، كثفت مقاتلات التحالف العربي، منذ وقت مبكّر اليوم، غارتها الجوية على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لهم في العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وصعده وحجة، مخلفة خسائر مادية في صفوفهم.

وتأتي تلك الغارات بعد إعلان القوة الصاروخية التابعة للحوثيين، امس الاحد، أن مصافي النفط السعودية أصبحت هدفا عسكريا لها، وأن "على الشركات الأجنبية العاملة لدى التحالف أن تأخذ عملياتها الصاروخية بمحمل الجد، وهذا أول وآخر تنبيه لها".

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