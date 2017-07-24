أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيسي في افتتاح مؤتمر الشباب: الحوار بيننا يبني الوطن

Google+ Print
السيسي في افتتاح مؤتمر الشباب: الحوار بيننا يبني الوطن السيسي في افتتاح مؤتمر الشباب: الحوار بيننا يبني الوطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتح الرئيس عبدالفتاح ، أعمال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، قائلًا إن الحوار بين الشباب يعد السبيل لبناء الوطن الذي يحلم به الجميع.

أضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية: "بقوة شباب ستحيا مصر، علينا التفاهم والحوار لبناء وطننا".

شاهد أيضا

يشارك في المؤتمر 1300 شباب، ويستمر حتى 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء ، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن فعاليات اليوم الأول تتضمن جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على الإنترنت، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد