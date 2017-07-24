السيسي في افتتاح مؤتمر الشباب: الحوار بيننا يبني الوطن

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، قائلًا إن الحوار بين الشباب يعد السبيل لبناء الوطن الذي يحلم به الجميع.

أضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية: "بقوة شباب مصر ستحيا مصر، علينا التفاهم والحوار لبناء وطننا".

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يشارك في المؤتمر 1300 شباب، ويستمر حتى 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن فعاليات اليوم الأول تتضمن جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على الإنترنت، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.