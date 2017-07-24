الطرق والكباري تكشف حقيقة عمود الضغط العالي وسط طريق «قنا - سوهاج»

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قالت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تعليقا على ماتم تداوله من صورة عمود كهرباء ضغط عالي بمنتصف الطريق السريع قنا/سوهاج، إن الطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى طوله ١٤٠ كم ولم يتم فتحه لحركة سير المركبات باستثناء المركبات المشاركة فى تنفيذ المشروع وأن الطريق جاري العمل عليه لحين الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال خلال الثلاثة أسابيع القادمة وأن الصور التي تم تداولها تم تصويرها بمعرفة بعض السائقين المخالفين الذين يسلكون هذا الطريق الجديد هروبًا من الكمائن والدوريات الأمنية بالطرق البديلة أو تم تصويرها بمعرفة أحد العاملين بالمشروع.

وكانت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات ساخرة تؤكد إهمال العاملين في الطرق والكباري الذين أغفلوا عمود كهرباء ضغط عالي وسط الطريق، وهو الامر الذي دفع الهيئة للرد على ما تم تداوله اليوم.

حيث اوضح الهيئة في بيان لها، أنها قامت بنقل كافة المرافق المتعارضة مع مسار الطريق المزدوج بما فيها خط الضغط العالي وتم التنسيق مع شركة الكهرباء بعمل خط ضغط عالي جديد بديل، مع الحفاظ على استمرار تدفق التيار الكهربائى دون انقطاع بالخط القديم المتعارض مع مسار الطريق، وذلك لحين فك التيار عنه وتم بالفعل إزالة عمود الضغط العالي الموجود بمنتصف الطريق بعد فك التيار، وتم رصف القطاع بالكامل بعد الإزالة وتأتى مثل هذه الإجراءات التنسيقية ضمن مراحل تنفيذ مشروعات الهيئة.

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وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري بأنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة النهائية من أعمال الرصف خلال الأيام الماضية وجاري استكمال عناصر الأمن والسلامة من دهان وتخطيط أرضى وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية والعواكس الأرضية.

جدير بالذكر ان طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى شمل ازدواج ورفع كفاءة وتطوير الطريق القديم ليصبح ٢ حارة مرورية لكل إتجاه، وقامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتكثيف العمل ضمن جدول زمني مضغوط ليتم الإنتهاء من المشروع قبل موعد التعاقد بـ 8 أشهر لحين الإعلان عن فتحه رسميًا فى وقت لاحق.