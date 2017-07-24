غدًا.. بدء تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 79% للعلمي و70.7% للأدبي

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تنطلق المرحلة الثانية من التنسيق صباح غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن نتائج المرحلة الأولى، التى انتهت مساء يوم الجمعة الماضى.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المرحلة الثانية للتنسيق تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية، و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية، ومن المقرر أن تستقبل المرحلة الثانية من التنسيق 153 ألفًا و227 طالب وطالبة.

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وأضاف أن 555 طالب وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، كانت قد فتحت باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ109 آلاف و6 طلاب، على مدار 5 أيام، بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة الماضيين، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى علوم 95.12%، بمجموع 390 درجة، ما يشمل 26 ألفًا و828 طالبًا وطالبة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى رياضة 91.22%، بمجموع 374 درجة، وهو ما يشمل 17 ألفًا و286 طالب وطالبة، فيما بلغت نسب تنسيق الشعبة الأدبية 79.51%، بمجموع 326 درجة، وهو ما يشمل 64 ألفًا و892 طالب وطالبة، ومن المقرر فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية غدًا الثلاثاء.