الأردن يحتجز حارس السفارة الإسرائيلية في عمان

القاهرة- (مصراوي):

قال مصدر أردني رسمي أن الأردن منعت سفر حارس السفارة الإسرائيلية إلى تل أبيب، وذلك بعد قتله شاب أردني وطبيبا يملك العمارة السكنية التي يقطن بها الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة عمون الأردنية.

وبحسب المصدر، فإن السلطات فتحت التحقيقات بالحادثة، ولن تسمح للإسرائيلي بالمغادرة حتى التوصل إلى نتائج التحقيقات.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات دبلوماسية إذا استمرت اسرائيل على موقفها بمنع التحقيق مع الحارس، بحسب معاهدة فينا، والتي تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجابة، وهو ما يعلم به الأردن، مؤكدا أن جميع الخيارات مفتوحة.

وأكد المصدر أن الأردن تواصل مع السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اسرائيل أما أن توافق على التحقيق مع الحارس، واطلاعها بالنتائج أول بأول، أو ترفض وحينها لكل حادث حديث.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد انتقدت تصرف الحارس ووصفته بالمتهور، مشيرة إلى أنه قتل مواطنين أردنيين بريئين وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها.

وطالبت إسرائيل المساعدة من أمريكا، للخروج من الأزمة بعد تأكد من جميع الروايات أن المواطنين الأردنيين بريئان، وأنهما كانا يعملان بتركيب المفروشات، لكن الحارس الإسرائيلي قتلهما بالرصاص، وأن خضوعه للتحقيق أمر مستحق أردنيًا لكن إسرائيل ترفضه، حسب ما جاء في موقع إرم نيوز.