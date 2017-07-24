بالفيديو- مخاطر أخرى للعبة "سبينر" تبدأ في الظهور.. احذرها
بالفيديو- مخاطر أخرى للعبة "سبينر" تبدأ في الظهور.. احذرها
12:43 م الإثنين 24 يوليو 2017
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كتبت- ميرا ماهر:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لإزالة حلقة لعبة "سبينر"، علقت في إصبع صبيان، بواسطة "الصاروخ الكهربائي"، يبلغ الأول الرابعة والثاني 10 سنوات.وتؤكد تشابه أحداث الواقعة، أنه بالرغم من اختلاف الزمان والمكان، إلا أن أضرار تلك اللعبة بدأت بالظهور، خاصةً أنه لم يتم إصدارها في الأسواق منذ وقت بعيد.وأوضح الفيديو إصابة يد الصبيان حتى النزيف، بسبب صعوبة قطع الخاتم الفولاذ الذي يتوسط اللعبة العالق في إصبعهما، حيث تبلغ قطعة الفولاذ 1/4 بوصة.كما يظهر الفيديو الآخر، تعرض 5 أشخاص لإصابات مختلفة بسبب تلك اللعبة، تتنوع بين جروح في العين والرقبة والوجهه.