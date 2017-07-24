بالصور.. موضة "البيجامة" تنتشر بين مشاهير العالم من النساء

كتب - هشام عواض:

من المتعارف عليه في الملابس أن "البيجامة" هي ملابس النوم أو يتم ارتدائها في الليل داخل المنزل، إلا أن الموضة لا تترك شيئًا حتى تضفي عليه جمالًا وتستغله، فقد دخلت "البيجامة" في منافسة أحدث الأزياء شهرة بعدما ارتداها الكثير من نجمات هوليود والعالم.

وظهرت موضة "البيجامة" في بادئ الأمر في 2015، بعدما استحدثتها دار "فالنتينو" للأزياء في تصميميتها، وسارت على نفس النهج العديد من دور الأزياء، حتى انتشرت أكثر صيحة "البيجامة" من خلال دار "دولتشي أند جابانا"، العام الماضي عندا استوحى العديد من تصميماته من "البيجامة"، بحسب مجلة "ُElle" المختصة بالموضة والأزياء.

ولا تزال هذه الموضة تنال الاهتمام المتزايد من جانب نجمات ومشاهير العالم، وظهرت في إطلالات مستوحاة من "البيجامة" التي تنوعت تصماميتها في الكثير من دور الأزياء مثل "فالانتينو" و "صونيا ريكيل" و "ستيلا ماكارتني".

وأشهر هؤلاء المشاهير ريهانا وسيلينا جوميز ووإيما واتسون وجيجي حديد وجويل مردينيان وجيسيكا ألبا.