مستقبل سانشيز.. 5 مناسبات وعد فيها فينجر ببقاء نجومه قبل رحيلهم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لا تزال التكهنات تثار حول مستقبل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز مع فريق أرسنال، حيث أوضح المدرب الفرنسي أرسين فينجر بأن لاعبه ليس للبيع، وهو التصريح الذي سبق أن خرج به فينجر في أكثر من مناسبة في السابق، ولم يتمكن من الوفاء به.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه فينجر اتخاذه القرار بعد بيع سانشيز، تشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى إنهاء باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب التشيلي لمدة 4 مواسم، ليتسرب الخوف إلى نفوس مشجعي الأرسنال بعد التزام فينجر بكلمته مرة أخرى.

واستعرضت صحيفة "مترو" البريطانية أبرز اللاعبين الذين سبق أن صرح فينجر من قبل بأنهم ليسوا للبيع قبل أن يقرروا الرحيل عن صفوف المدفعجية كالآتي:

1- تيري هنري

13 يونيو 2007: "الأمر ليس أكثر من أوهام، تيري هنري سيوجد معنا العام المعقبل، هل أستطيع ضمان ذلك لكم؟ بكل تأكيد".

25 يونيو 2007.. هنري ينضم إلى برشلونة مقبال 16,1 مليون إسترليني.

في الوقت الذي أبدى فيه نادي برشلونة اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب الفرنسي، أكد فينجر أن اللاعب لليس للبيع، وفي غضون أسبوعين فقط ارتدى اللاعب الفرنسي قميص البلوجرانا، ليعوضه بعدها بأيام قليلة أرسين فينجر بالتعاقد مع لاعب دينامو زعرب إدواردو.

وفي الوقت الذي لم يسجل فيه إدواردو سوى 7 أهداف طوال مسيرته مع أرسنال، تصدر هنري قائمة هدافي برشلونة في موسمه الأول قبل أن يتوج في الموسم الثاني بالسداسية التاريخية.

2- إيمانويل أديبايور

3 يونيو 2009: "إذا لم يرغب في الاستمرار مع الفريق فسيرحل بكل تأكيد، ولكني أرى بأنه يرغب في الاستمرار مع أرسنال هذا الموسم".

18 يوليو 2009.. أديبايور ينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 25 مليون إسترليني.

نجح أديبايور في تسجيل 30 هدفا في موسم 2007- 2008 ليجذب أنظار الأندية إليه بقوة، وكانت رغبة فينجر أن يرحل اللاعب عن أرسنال ولكن بعد بقائه لموسم إضافي، حيث يضعه في خططه للموسم الجديد قبل أن يرحل أديبايور وبشكل مفاجئ لمانشستر سيتي.

3- سمير نصري

11 يوليو 2011: "حسنًا هل سيوجد نصري مع الفريق الموسم المقبل؟ بكل تأكيد، دائمًا ما تثار التكهنات عندما يتبقى في عقد اللاعب موسم واحد فقط ولم يجدد تعاقده، ولكن سمير نصري سعيد للغاية مع أرسنال ومرتبط كثيرًا بالفريق".

شاهد أيضا

13 يوليو 2011: "سنفعل كل شيء للإبقاء على نصري مع الفريق، فأمنيتي هي أن يبقى".

24 أغسطس 2011.. نصري ينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 24 مليون إسترليني.

كان صيف 2011 تعيسًا للغاية لأرسين فينجر، ففي ذلك الصيف كان عقدا نصري وكليتشي على وشك الانتهاء، وأبدى مانشستر سيتي رغبة كبيرة في التعاقد معهما، ودخل فينجر حربا كبيرة للإبقاء عليهما، ولكن نصري كان ينظر إليه باعتباره لاعبا بموهبة إسبانية وليس فرنسية وكان من الصعب للغاية الإبقاء عليه.

4- سيسك فابريجاس

11 يوليو 2011: "سيسك يعشق النادي، وقصة انضمامه إلى برشلونة تروج منذ العديد من السنوات، وعلينا إغلاق هذا الملف والتركيز على الموسم المقبل، ولحسن الحظ فابريجاس معنا".

13 يوليو 2011: "سأكون واضحا للغاية معكم، فابريجاس يوجد مع الفريق منذ سنوات طويلة وسيستمر مع أرسنال، ففي بعض الأحيان تعقد الصفقات من قبل الشائعات فقط".

15 أغسطس 2011.. فابريجاس ينضم إلى برشلونة مقابل 35 مليون إسترليني.

حاول فينجر بقوة الإبقاء على فابريجاس ولم يفقده إلا مع بداية مباريات الموسم الجديد، فرغبة برشلونة كانت قوية للحصول على خدمات اللاعب، وبدوره أراد فابريجاس العودة من جديد إلى ناديه القديم.

5- روبن فان بيرسي

8 مارس 2012: "خطتنا هي الاحتفاظ بفان بيرسي، فهو قائد الفريق ويمتلك عقدًا ممتدًّا حتى عام 2013".

17 أغسطس 2012.. فان بيرسي ينضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 22 مليون إسترليني.

تعد صفقة فان بيرسي أكبر دليل على عدم التزام فينجر بوعوده، حيث أشار المدرب الفرنسي مؤخرًا إلى أن قضية سانشيز تختلف تمامًا عن فان بيرسي، حيث إن اللاعب الهولندي كان على مشارف بلوغ عامه الـ31 عند الانضمام لليونايتد، في الوقت الذي لم يكن قد بلغ فيه عامه الـ29 بعد، وكان أكبر من سانشيز حاليا بخمسة أشهر فقط، وفي الوقت الذي كان يشارك فيه الأرسنال في دوري أبطال أوروبا عند رحيل فان بيرسي، لن يشارك المدفعجية في البطولة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية الموسم المقبل، مما يعزز من فرص رحيل سانشيز عن الفريق هذا الصيف.