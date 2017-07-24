السيسي: "احنا مسئولين نلبي كل طلب وشكوى"

كتبت- مروة شوقي:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر إلى الشاب ياسين الزغبي، الذي تجول في محافظات الدلتا لجمع الرسائل من سكان تلك المحافظات والشكاوى تمهيدًا لتسليمها إلى الرئيس خلال مؤتمر الشباب المنعقد الآن في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، قائلًا: "سعيد بتواجدك معنا اليوم".



وأعرب الرئيس عن سعادته لتواجد الزغبي في المؤتمر، قائلًا: "سعيد بتواجدك معانا اليوم، واسمح لي أرحب بيك وأسجل تقديري واحترامي ومحبتي لك، وهو شعور كثيرين ممّن شاهدوك اليوم".

ووعد السيسي، بالرد على جميع الرسائل التي قام بتجميعها من سكان محافظات الدلتا، مضيفًا: "إحنا مسئولين أن نلبي طلب كل من توقع إيصال صوته لنا في المؤتمر، وسيتم الإجابة عن كل مطلب وشكوى لأنه دورنا حتى يعلم الجميع أننا نحتاج أن نسمع بعضنا البعض حتى نستطيع حل جميع المشكلات حتى ولو كانت صعبة".



يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.



ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.