الري: 58 مليون جنيه إنجازات الإدارة المركزية للموارد المائية في محافظتين

كتب- أحمد مسعد:

قال بيان صادر عن وزارة الري، اليوم الإثنين، إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرا مفصلا حول مجمل الإنجازات التي قامت بها الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي دمياط وبورسعيد .

وقال المهندس علي شلبي رئيس قطاع الري، إن قطاع الري نفذ حزمة من المشروعات والأعمال بلغت 58 مليون جنيه على مستوى الإدارات العامة التابعة للوزارة في نطاق دمياط وبورسعيد.

وأضاف شلبي، أن خطة الوزارة بنطاق محافظة دمياط خلال العام المالى الحالي تستهدف العديد من الأعمال وتشمل عمل 2 كوبرى على ترعتى الشرقاوية وأم دنجل وعمل صيانة وترميم لعدد 7 كبارى بزمام الإدارة واحلال وتجديد وصيامة عدد 10 بوابات على الترع وعمل إحلال وتجديد لعدد 5 بدالات بزمام الإدارة واعمال تطهيرات ونزع حشائش باستثمارات تصل إلى 8 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 135 ألف فدان.

وأشار رئيس قطاع الري، إلى أن الأعمال المنفذة بالإدارة العامة لري السلام تضمنت إنشاء عدد 4 كبارى منها 2 كوبرى على ترع شادر عزام والتينة وسرحان لخدمة مساحة 65 ألف فدان بتكلفة 7مليون جنيه.

وأوضحت المهندسة صفاء الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي دمياط وبورسعيد، بأنه تم تنفيذ العديد من أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بأطوال بلغت162 كم لخدمة زمام 87550 فدان، وذلك بتكلفة نحو 2 مليون جنيه،لافتة بأن الأعمال المنفذة بالإدارة العامة لصرف بورسعيد تضمنت إنشاء عدد 2 كوبرى و 3 عمل صناعى على مصرف سرحان وبورسعيد والمرحلة الثالثة لخدمة زمام 15 ألف فدان 11,5 مليون جنيه.