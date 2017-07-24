برلماني: مؤتمرات الرئيس مع الشباب أصبحت جزءًا من الحياة السياسية

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب مع الرئيس وانعقادها بشكلٍ دوري يشير إلى أن الشباب أصبح شريكًا في صناعة القرار مع الرئيس، وأنهم جزءًا من الحياة السياسية.

وأضاف المسعود، في بيانٍ له، الإثنين، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة في مؤتمرات الشباب يؤكد حرصه واهتمام بالأجيال القادمة التي ستتولى قيادة الدولة، وأن مؤتمر الشباب من أهم الأشياء التي تحدث في مصر، لافتًا إلى أن تواصل الشباب مع أكبر قيادة في الدولة مكسب كبير في حد ذاته لمعرفة الحقائق. حسب تعبيره.

وتابع المسعود، أن مشاركة ما لا يقل عن 1300 شابًا وفتاة في فعاليات المؤتمر تؤكد أن الشباب سيكونون القوة الضاربة في جميع فعاليات وجلسات المؤتمر، وأن آرائهم وأفكارهم ستكون هي المهيمنة في حضور الرئيس وجميع وزراء الحكومة وقيادات الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المؤتمرات لها العديد من المزايا للشباب، وأن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء للإجابة على جميع أسئلة الشباب والاستماع إلى أفكارهم البناءة خطوة إيجابية لم تحدث من قبل في تاريخ الرؤساء السابقين، مؤكدًا أن الشباب لديهم أفكار جديد تواكب العصر يجب على الدولة تبنيها.​