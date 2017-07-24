القبض على عصابة من المراهقين سرقوا أجهزة إلكترونية من مدرسة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الاثنين، عصابة مكونة من 6 أشخاص معظمهم من المراهقين، سرقوا أجهزة إلكترونية من مدرسة عمر بن الخطاب للغات، بمدينة كفر الدوار.

تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من " أماني. ر. ح" وكيل المدرسة، باكتشافها كسر قفلي حجرتي " التطوير التكنولوجي، رياض الأطفال"، وسرقة 3 شاشات ذكية، وشاشة كمبيوتر، و14 هارد كمبيوتر، و2 رسيفر، و3 شاشات تليفزيون، و14 رام كمبيوتر.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلاً من: "السيد. إ. ع"، 18 عامًا، نقاش، و"محمد. ي. م"، 17 عامًا، طالب، و"عبدالرحمن. م. ف"، 18 عامًا، طالب، و"كامل. م. ك"، 17 عامًا، نقاش، و"شريف. ح. ل"، 18 عامًا، عاطل، و"إسلام. م. ع"، 29 عامًا، صاحب محل تبريد وتكييف.

واستهدفت قوات الأمن، المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم وتم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية وأرشدوا عن المسروقات، لدى مخفيها المتهم السادس.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.