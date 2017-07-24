أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر: سرعة وصول الحماية المدنية أنقذت مالك معرض بالدقي من خسائر فادحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر: سرعة وصول الحماية المدنية أنقذت مالك معرض بالدقي من خسائر فادحة

12:21 م الإثنين 24 يوليه 2017

مصدر: سرعة وصول الحماية المدنية أنقذت مالك معرض بالدقي من خسائر فادحة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بالحماية المدنية بالجيزة، إن سرعة وصول عربات الإطفاء إلى موقع حريق معرض أدوات منزلية بشارع سليمان أباظة بالدقي، أنقذ مالكه من خسائر فادحة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الحريق وقع في تمام الثالثة والنصف فجر الأحد، لافتا بأن عربات الإطفاء وصلت موقع البلاغ في أقل من دقيقة ونصف.

وأشار المصدر إلى أن المعرض على مساحة 500 متر، مكون من 3 طوابق، الأول مخصص للأدوات المنزلية (ثلاجات - بوتاجاز - تليفزيون)، والثاني والثالث للأثاث.

وأكد المصدر نشوب الحريق بمكتب إداري مخصص لعدد من الموظفين بالطابق الأرضي على مساحة 60 مترا، مشددا على أنه تم إخماد الحريق ومنع خطر امتداده إلى الأجهزة قائلا: "لو النار وصلت للأجهزة كانت هتبقى مشكلة كبيرة والخسائر هتكون ملايين".

ولفت المصدر بأن المعاينة أثبتت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بالوصلة الكهربائية لجهازي تكييف بالمكتب الإداري، موضحا أن الخسائر اقتصرت على احتراق وحدتي تكييف وجهاز كمبيوتر وبعض الأوراق دون وقوع إصابات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق بمعرض أدوات منزلية بالدقي

    أخبار

  • 3 سيارات إطفاء تخمد حريقا بشقة في ميدان لبنان

    أخبار

  • انفجار "٩ الصبح".. ماذا حدث بشارع حسانين دسوقي في المعادي؟ (وصور)

    أخبار

  • الصور الأولى لموقع انفجار اسطوانة بوتاجاز بحدائق المعادي

    أخبار

إعلان

1f412fdd7c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)