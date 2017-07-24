مصدر: سرعة وصول الحماية المدنية أنقذت مالك معرض بالدقي من خسائر فادحة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بالحماية المدنية بالجيزة، إن سرعة وصول عربات الإطفاء إلى موقع حريق معرض أدوات منزلية بشارع سليمان أباظة بالدقي، أنقذ مالكه من خسائر فادحة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الحريق وقع في تمام الثالثة والنصف فجر الأحد، لافتا بأن عربات الإطفاء وصلت موقع البلاغ في أقل من دقيقة ونصف.

وأشار المصدر إلى أن المعرض على مساحة 500 متر، مكون من 3 طوابق، الأول مخصص للأدوات المنزلية (ثلاجات - بوتاجاز - تليفزيون)، والثاني والثالث للأثاث.

وأكد المصدر نشوب الحريق بمكتب إداري مخصص لعدد من الموظفين بالطابق الأرضي على مساحة 60 مترا، مشددا على أنه تم إخماد الحريق ومنع خطر امتداده إلى الأجهزة قائلا: "لو النار وصلت للأجهزة كانت هتبقى مشكلة كبيرة والخسائر هتكون ملايين".

ولفت المصدر بأن المعاينة أثبتت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بالوصلة الكهربائية لجهازي تكييف بالمكتب الإداري، موضحا أن الخسائر اقتصرت على احتراق وحدتي تكييف وجهاز كمبيوتر وبعض الأوراق دون وقوع إصابات.