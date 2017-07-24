"الزراعة": 4 ملايين فدان مزروعة بالمحاصيل الصيفية

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة عن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي 4 مليون و19 ألف و247 فدان على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إن جملة المساحة المنزرعة بمحصول الأرز حتى الآن بلغت نحو مليون و216 ألف و619 فدان، بينما بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة حوالي 2مليون و176 ألف و766 فدان، منها مليون و503 ألف و471 فدان ذرة بيضاء، و673 ألف و295 فدان ذرة صفراء، بينما بلغت اجمالي المساحة المنزرعة بمحصول السمسم حوالي 47 ألف و490 فدان.

وأوضح البيان، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني بلغت حوالي 140 ألف و784 فدان، فضلا عن 12 ألف و731 فدان منزرعة بعباد الشمس، و25 ألف و541 فدان فول صويا، و296 ألف و413 فدان ذرة رفيعة، كذلك 3669 فدان منزوعة بمحصول البصل الصيفي، و99 ألف و234 فدان منزرعة بمحصول بطيخ اللب.

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الإرشاد الزراعي، كذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، مشيراً إلي دور مركز البحوث الزراعية في توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودتها، بما يساهم في دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وتقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأشار البنا، إن الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد في الأساس على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل السليمة،لافتاً إلي أهمية توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة.​