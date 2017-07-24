الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستضيف غدا السراج وحفتر

باريس (د ب أ)

أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف غدا الثلاثاء قرب باريس كلا من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والمشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب، بشرق البلاد، قائدا لـ"الجيش الوطني الليبي".

ومن المقرر إجراء المحادثات في ضاحية لاسيل سان-كلود قرب باريس.

وقالت الرئاسة إنها تتطلع إلى تسهيل تفاهم سياسي بين الجانبين، وأشارت إلى أهمية بناء الدولة الليبية من أجل ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وسقطت ليبيا في حالة من الفوضى منذ ثورة عام 2011 التي أسقطت رئيسها السابق معمر القذافي بعد حكم دام لعقود. وأدى غياب سلطة قوية إلى تحويل البلاد إلى نقطة انطلاق رئيسية للاجئين وللمهاجرين بحرا إلى أوروبا.

وتتنازع في ليبيا ثلاث حكومات متنافسة: اثنتان في طرابلس، إحداهما حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، والأخرى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والثالثة هي الحكومة المؤقتة في مدينة طبرق شرقي البلاد والموالية لمجلس النواب وحفتر.

وتسيطر قوات حفتر على أجزاء واسعة من شرق ليبيا، وقد نجحت مؤخرا في توسيع نفوذها.