أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستضيف غدا السراج وحفتر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستضيف غدا السراج وحفتر

12:16 م الإثنين 24 يوليه 2017

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستضيف غدا السراج وحفتر

الرئيس إيمانويل ماكرون

باريس (د ب أ)
أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف غدا الثلاثاء قرب باريس كلا من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والمشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب، بشرق البلاد، قائدا لـ"الجيش الوطني الليبي".

ومن المقرر إجراء المحادثات في ضاحية لاسيل سان-كلود قرب باريس.

وقالت الرئاسة إنها تتطلع إلى تسهيل تفاهم سياسي بين الجانبين، وأشارت إلى أهمية بناء الدولة الليبية من أجل ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وسقطت ليبيا في حالة من الفوضى منذ ثورة عام 2011 التي أسقطت رئيسها السابق معمر القذافي بعد حكم دام لعقود. وأدى غياب سلطة قوية إلى تحويل البلاد إلى نقطة انطلاق رئيسية للاجئين وللمهاجرين بحرا إلى أوروبا.

وتتنازع في ليبيا ثلاث حكومات متنافسة: اثنتان في طرابلس، إحداهما حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، والأخرى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والثالثة هي المؤقتة في مدينة طبرق شرقي البلاد والموالية لمجلس النواب وحفتر.

وتسيطر قوات حفتر على أجزاء واسعة من شرق ليبيا، وقد نجحت مؤخرا في توسيع نفوذها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون يجمع بين السراج وحفتر الثلاثاء قرب باريس

    أخبار

  • مصادر: حفتر والسراج في الإليزيه الثلاثاء

    أخبار

  • لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقائد الجيش الليبي في باريس

    أخبار

  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية:مبادرة السراج غامضة وصعبة التطبيق

    أخبار

إعلان

938314a1b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية