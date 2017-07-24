محافظ الأقصر يحذر الفنادق العائمة المتوقفة ويطالب بتحريكها من المرسى السياحي (صور)

الأقصر - محمد محروس:

وجه محافظ الأقصر محمد بدر، تحذير شديد اللهجة، لأصحاب وملاك الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والمتراكمة بمرسى كورنيش النيل، موجهًا الجهات المعنية بسرعة نقل هذه المراكب وتحريكها من المرسى لأماكن أخرى جديدة، أو يقوم أصحاب هذه الفنادق باختيار تلك الأماكن، عن طريق شركات للرسو، تطبيقًا لقرار وزير السياحة السابق الخاص بنقل وتحريك جميع الفنادق العائمة المتراكمة غير العاملة على كورنيش النيل في محافظة الأقصر، للبدء في تطوير مرسى السياحة ليواكب المراسي العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده محافظ الأقصر، مع مسئولي شرطة السياحة والآثار والمسطحات المائية والعائمات والحماية المدنية ومسئولي الري وحماية النيل بحضور كلًا من السكرتير العام والسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة الأقصر، لمتابعة كافة المراسي والفنادق العائمة القابلة للتشغيل بعد حصر أعدادها، بمشاركة كافة الجهات المعنية وإرسال مخاطبات رسمية لأصحاب وملاك الفنادق العائمة بتحريك ونقل فنادقهم غير العاملة، محذرًا من يخالفون قرار النقل بمعاقبتهم بإصدار قرار بعدم تسيير الفندق.

وكلف المحافظ اللجنة بالمرور على كافة الفنادق العائمة، ومتابعة أعمال الصيانة والتراخيص وصلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والاستعانة بطاقم فني متخصص لتحريك المراكب غير العاملة إلى أماكن أخرى والتصرف فيها طبقًا للقانون، مشددًا على ضرورة غلق المراسي العشوائية وقيام أصحاب الفنادق العائمة بتقنين أوضاعهم حتى لا تطالهم العقوبات المشددة.

ولفت المحافظ إلى أهمية مراعاة المسافات وأطوال المراسي لتسهيل عملية دخول وخروج السياح من وإلى الفنادق العائمة لضمان عدم وقوع إصابات بينهم بالإضافة إلى تحريك المراكب غير العاملة من كورنيش نيل الأقصر لإظهار جمال النيل وحتى يستمتع السائحون وأهالي الأقصر بالكورنيش، إلى جانب تحسين المظهر العام بما يليق بالمحافظة السياحية.

وشهد المرسى السياحي بمنطقة الكرنك، أمس الأحد، غرق جزئي لمركب سياحي متوقف عن العمل وخالي من النزلاء وطاقم العمل منذ أشهر.