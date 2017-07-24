توقيع الكشف الطبي على طلاب المدن بجامعة قناة السويس في أغسطس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدأ الكشف الطبي للطلاب المستجدين الملتحقين بالمدن الجامعية، اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.

كما تحدد الكشف الطبي لطلاب الكليات اعتبارًا من من الثلاثاء ١٥ أغسطس وحتى الخميس ٢٨ سبتمبر، وجرى تخصيص أيام ١٥ و ١٦ و ١٧ و ٢٠ أغسطس للكشف الطبي بكليتي الطب البشرى وطب الأسنان، و٢١ و ٢٢ و ٢٣ و٢٤ أغسطس لكليتي الصيدلة والهندسة.

وفيما يخص كليتي الطب البيطرى والحاسبات، فجرى تخصيص أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ أغسطس و٨ سبتمبر، أما الكشف الطبي لكليتي العلوم والألسن يبدأ في ٦ و٧ و١٠و١١ سبتمبر، والتربية والآداب ١٢ و١٣ و١٤ و١٧ و١٨ و١٩ سبتمبر، والتمريض و السياحة ٢٠ و٢١ و٢٤ و٢٥ سبتمبر، والزراعة والتربية الرياضية ٢٦ و٢٧ و٢٨ سبتمبر.

وعن كلية التجارة، حُددت أيام ١٥ و١٦ و١٧ و٢٠ أغسطس، و٢٠ و٢١ ٢٤ و٢٥ سبتمبر لطلاب كلية التجارة المرحلة الثانية، أما عن طلاب كلية التجارة المرحلة الثالثة، خصصت أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من شهر سبتمبر المقبل.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد هو عملية تقييم حالة الطالب الصحية ومتابعة المرضى منهم، وصرف العلاج اللازم لهم طوال فترة وجودهم في الجامعة وحتى تخرجهم.